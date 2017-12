Hausach Kochen, Handwerkskunst und Kämpfen

Hausach. In der Vereinsvertreterversammlung im Oktober hatte sich die Gruppe vorgestellt und angekündigt, mit dem Darstellen von nordmännischen Lagerleben noch mehr Leben auf den Schlossberg zu bringen. Doch "Villsvin von Svear", wie sich die etwa zehn Mitglieder offiziell nennen, sind mehr als Schausteller, die Interessierten etwas Geschichte näher bringen wollen. Sie wollen sie auch selbst erfahren. Und das schließt das Kämpfen mit ein – egal, ob mit Schwert, Axt, Speer oder Bogen.

Auch wenn ganz am Anfang mit Kunststoffwaffen trainiert wird und später mit stumpfen Waffen – es soll so realistisch wie möglich sein. "Vollkontakt" nennen Profis das. Das schließt ein, dass Schläge und Hiebe nicht abgebremst werden. Ein gewisses Verletzungsrisiko lässt sich also nicht verleugnen. "Außer Prellungen und Aufschürfungen ist bisher nichts passiert", sagt Christian Schätzle. Für zart Besaitete sei das Ganze eben nichts. Die entsprechende Ausrüstung – wattierter Gambeson, Kettenhemd, Helm, Arm- und Beinschienen – verhindert außerdem Schlimmeres.

Schätzle und viele seiner Mitstreiter kennen einige Hausacher vielleicht von den Burgfestspielen, bei denen sie als Schauspieler mitwirkten. Auch beim "Burgerleben" waren einige dabei. Doch dort geht es eher um das Leben im Mittelalter zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert und eher um "Theater", wie Schätzle sagt. Einige der jungen Leuten interessierten sich eher für die authentische Darstellung des frühen Mittelalters – insbesondere für Nordmänner. Also gründeten sie eine eigene Gruppe: Villsvin von Svear. Und diese hat ihre eigenen Pläne: Sie will nordmännisches Lagerleben, Handwerkskunst sowie ein bisschen Kampf präsentieren und natürlich das Wissen teilen, das sich die Mitglieder während der dazu nötigen Recherchen angeeignet haben.