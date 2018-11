Hausach Klettern, Reiten, Werken und Filzen

Die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse beträgt acht bis zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis zwölf Jahren, informierte Elisabeth Zürn auf Nachfrage des Schwabo. Sie ist die Ansprechpartnerin der Gruppe "Junges Hausach", die die Aktion veranstaltet. Der Begriff Vorsitzende liegt ihr nicht. "Wir sind ein Team und ich fungiere halt als Ansprechpartnerin", betonte Zürn die gute Chemie, die in der Gruppe herrscht. Mittlerweile sind es zwölf Frauen, die sich in der Gruppe engagieren. Frauenpower pur also? Zürn lacht und sagt, die Männer helfen hinter den Kulissen oder in den Kursen. Besonders dankbar ist die Gruppe auch für die allgegenwärtige Unterstützung von Hermann Schmid, dem Hausmeister der Graf-Heinrich-Schule. Der Kindertag ist laut Zürn mittlerweile zum Selbstläufer geworden. Dauerte die Aktion anfangs nur einen halben Tag, ist derzeit sieben Stunden Aktion von 10 Uhr bis 17 Uhr. Die Ideen für die Kurse liefern deren ehrenamtliche Leiter, die kompletten Freiraum für deren Gestaltung haben. "Ich schreibe die Leute nach den Sommerferien an und fasse die Angebote zu einem Programm zusammen", erläuterte Zürn.

Die Gruppe "Junges Hausach" freut sich über den Zuwachs von vier weiteren Mitgliedern im vergangenen Jahr und heißt aber auch weitere Ehrenamtler, die sich engagieren möchten, herzlich willkommen.

Seit 2006 veranstaltet die Gruppe "Junges Hausach" jährlich in der Adventszeit im Rahmen des "Bärenadvents"› den Hausacher Kindertag. Der Reinerlös der Aktion kommt der Bärenkind–Spenden-Aktion vom Forum Hausach zugute. Das Bärenkind 2018/2019 ist Sarina Roser aus Bollenbach. Das dreijährige Mädchen ist aufgrund eines Chromosomenfehlers entwicklungsverzögert.