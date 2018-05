Hausach Keine Macht den grauen Herren!

Hausach. Es ist düster, Nebel zieht auf in dem Frisörsalon von Frau Fusi. Diese plauscht gerade mit dem Geschichtenerzähler Gigi über Momo, ein junges Mädchen, das in einem Amphitheater lebt. Plötzlich tauchen mehrere graue Herren auf. Mit starrem Blick lauschen sie dem Gespräch – und dem Zuschauer läuft ein Schauer über den Rücken ob der Strenge, die den jungen Schauspielern ins Gesicht geschrieben steht.

Die Mitglieder der Theater-AG kennen den Kinderbuchklassiker in- und auswendig – schließlich haben sie zwei Jahre auf die Aufführung hingearbeitet. Und das Ergebnis der Inszenierung von Isabel Götz und Viktoria Ilg kann sich sehen lassen. Die Herren schauen so finster drein, dass sich die Zuschauer am liebsten der Demonstration der Kinder anschließen und mit ihnen brüllen möchten: "Gebt uns unsere Zeit zurück!". Die Jugendlichen sind mit Herzblut dabei und der Funke springt schnell auf das Publikum über.

Die Geschichte von Michael Ende ist nahezu Folklore: Momo lebt in einem Amphitheater in einer fantastischen Stadt und führt ein glückliches Leben mit ihren Freunden. Bis eines Tages die Männer in Grau kommen. Sie arbeiten für die Zeitsparkasse, die den Menschen die Zeit stiehlt. Aus den Blättern der Zeit drehen sie Zigarren, dann verpaffen sie das Leben der Menschen genüsslich, wie es die großen Bosse tun. Kapitalismuskritik im Märchenmantel.