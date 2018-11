Hausach Kaninchen machen eine gute Figur

Hausach. Haltung annehmen hieß es für die Tiere allerdings bei den Preisrichtern am Freitagabend. Insgesamt 276 Kaninchen und Geflügel wurden begutachtet. Maximal 80 Tiere dürfen die Preisrichter pro Tag bewerten und deshalb reiste ein fünfköpfiges Gutachtergremium an. Hans Stocker aus Freiburg und Helwig Weißhaar aus Königsfeld waren für die Kaninchen zuständig. Der Schwabo hat ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut.

Überprüft wurden unter anderem Körperbau und Rückenlinie. Die Hinterläufe sollten parallel zum Körper stehen und kräftige Vorderläufe "Haltung zeigen". Wichtig ist das Fell, das je nach Rasse in Normal- Struktur- und Kurzhaar unterschieden wird. Dabei werden spezifische Rassenmerkmale berücksichtigt. Die Preisrichter pusteten ins Fell und bei manchen Kaninchen erschien ein "Farbtrichter" von Deck-, Zwischen- und Unterfarbe.

Die hängenden Ohren wiederum sind ein Rassenmerkmal bei den Widderkaninchen. Der Fachbegriff dafür ist "Behang" – und der wurde sorgfältig vermessen. Auch Gewicht, Gebiss und Fortpflanzungsorgane wurden begutachtet. Einige der eher schüchternen Tiere brauchten etwas Ermutigung. "Ach, die kann das schon, sie braucht nur ein bisschen Hilfe", meinte Stocker, der von seinem Kollegen um seine Meinung wegen eines Schwarzlohkaninchens gefragt wird. Diese Rasse ist die Spezialität des Freiburger Preisrichters. Er zupfte etwas am sogenannten Mantel der Häsin, damit sie sich in Positur stellt. Die kleine Schönheit wies alle erforderlichen Merkmale für ein "Vorzüglich" in der Bewertung auf.