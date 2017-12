Hausach Kaffee, Kuchen, angeregte Gespräche

Noch-Bürgermeister Manfred Wöhrle überbrachte in seinem Grußwort den Dank der Stadt an die Verantwortlichen und wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass für die älteren Menschen etwas getan wird, damit diese mitten in der Gesellschaft stehen und nicht an den Rand gedrängt werden. Pfarrer i.R. Gerhard Koppelstätter verabschiedete sich von den Senioren und wünschte dem ökumenischen Altenwerk Hausach alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit für die älteren Menschen.