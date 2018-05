Hausach Jury bestimmt Leselenz-Stipendiaten

Hausach (red/kty). Eine dreiköpfige Jury stimmte bei 65 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Lea Streisand (Berlin) in der Sparte Prosa/Lyrik und für Julia Willmann (Berlin) im Bereich Kinder- und Jugendbuch. Letztere bekommt damit auch gleichzeitig die Poetik-Dozentur des Hauscher Leselenzes und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zugesprochen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Gisela-Scherer-Stipendium, das den Namen der Leselenz-Mitbegründerin Gisela Scherer trägt, die 2010 verstorben ist und das die Erinnerung an sie lebendig halten will, erhält der in Wien lebendende und in Düsseldorf geborene Lyriker und Literaturkritiker Timo Brandt. Lea Streisand: "Lea Streisand legt einen Debütroman vor, der mit Witz, Sentiment und Chuzpe punktet", heißt es in der Begründung der Jury. "Ein großartiger Roman, der zwei unberechenbare Gegner der Menschheit – Krebs und Krieg – humorvoll und hochliterarisch in die Schranken weist."

Lea Streisand wurde 1979 im Ostteil Berlins geboren. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbrachte sie in der DDR. Nach dem Studium der Neueren deutschen Literatur und Skandinavistik an der Humboldt-Universität Berlin wurde sie Mitglied der Berliner Lesebühnen und liest seit 2003 dort Geschichten vor. Seit 2005 schreibt sie Artikel und Kolumnen für die taz. Im Jahr 2009 erschien ihr erstes Hörbuch "Wahnsinn in Gesellschaft" und seit 2014 spricht sie bei Radio Eins ihre wöchentliche Kolumne "War schön jewesen".

Julia Willmann: "Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut" – das meint die kluge Pippi Langstrumpf und weil die Jury der gleichen Meinung ist, hat sie sich für Julia Willmann entschieden. Kein fix und fertiges Kinderbuch hat die in Freiburg geborene und inzwischen in Berlin lebende Autorin eingereicht, sondern das Manuskript "Rascha und die Tür zum Himmel", das erzählt einfühlsam, liebevoll, lustig und manchmal auch melancholisch vom Beginn und vom Ende eines Menschenlebens und der schönsten Fasnet von allen.