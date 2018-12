Hausach Indianer wirbeln über die Bühne

"Ohne die großen und vielen kleinen Unterstützer hätte das Projekt nicht realisiert werden können", betonte Kluthe. Es sei eine Investition für die kommenden ein oder zwei Generationen gewesen. In Verbindung mit den beiden Hallen sei der Hausacher Turnverein jetzt sehr gut aufgestellt.

TV-Vorstand Berti Kluthe nutzte seine Begrüßungsworte, um für seine Nachfolge zu werben. Seit neun Jahren stehe er an der Spitze des mit 1222 Mitgliedern größten Hausacher Vereins. Zu Beginn seiner Amtszeit seien es 900 Mitglieder gewesen. Da er seit etwa fünf Jahren in Freiburg lebe, wolle er in der kommenden Hauptversammlung den Staffel-Stab weiter geben.