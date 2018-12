Hausach "In der Region wird es mächtig"

Bisher habe das Forum Hausach 700 Anne-Maier-Bären verkauft, viele davon beim Hausacher Weihnachtsmarkt. "Die 1000 schaffen wir bestimmt", so Moser. Auch der Erlös aus dem Verkauf der Plüschtiere kommte Sarina zugute. Die Aktion ziehe immer weitere Kreise, berichtete er weiter. So sei ein Schwung Bären sogar schon nach Freiburg zum Betriebsrat der Badenova geschickt worden. Auch aus Stuttgart habe er einen Vorschlag für ein Bärenkind bekommen. Da bei der Aktion der regionale Charakter aber im Vordergrund stehe, sei das leider nicht in deren Sinne.

Einig waren sich die Spender, dass sie froh seien, die Bärenkinder jedes Jahr unterstützen zu können und die Idee, das Geld für Weihnachtspräsente für die Kunden für einen gute Zweck zu nutzen, auch bei den Käufern gut ankäme.