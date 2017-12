Hausach "Im Wettbewerb mit der Rheinschiene"

Hausach . Henne verkündete bei der Weihnachtsfeier der Firma, dass Tochter Jennifer de Buhr seit 1. Oktober zur Streit-Mannschaft gehört. Sie studierte in Freiburg und legte den Master in Forstwissenschaften ab.

Ein Jahr sammelte sie berufliche Erfahrungen in Berlin beim Deutschen Sägewerksverband und anschließend im Holzwerk Schneider in Oberschwaben. Seit Oktober ist de Buhr in den elterlichen Betrieb eingestiegen.

Die Laudatio auf den Firmeninhaber übernahm Prokurist Stefan Schweiß, der sich für die Ansprache nach eigenen Worten fein gemacht hatte, mit "gutem Peter (Sakko) und Krawatte".