Hausach Im Tierschutzverein rumort es erneut

n Interne Veranstaltung: Auf Nachfrage des Schwabo handelt es sich bei dieser Veranstaltung laut der Vorsitzenden Meyer nicht um eine außerordentliche Mitgliederversammlung, sondern um eine interne Informationsveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eingeladen seien wie formuliert alle "Mitglieder, Freunde und Gönner". Dass noch nicht alle Post bekommen haben, könnte daran liegen, dass im Computer noch einige alte Adressen hinterlegt seien, so dass vielleicht noch nicht alle einen Brief erhalten hätten, wie sie erklärt. n Das Gerücht: Vor allem aber, so betont sie mehrmals, stünde die Auflösung des Vereins in keinster Weise zur Debatte. "Das ist ein Gerücht. Wir kommen zu einem reinen informellen Treffen zusammen und um Ideen auszutauschen", sagt sie. Eine ordentliche Mitgliederversammlung sei, wie auch in dem Brief zu lesen ist, ist für November geplant. Dass die Nachricht über die angebliche Auflösung des Tierschutzvereins durchs Tal geht, ärgert sie sichtlich. Sie spricht von Mobbing. "Ich bin außer mir und wollte diese Unruhe eigentlich vermeiden. Wer sich in dieser Hinsicht Sorgen macht, hätte mich persönlich ansprechen können, so wie das wenige getan haben." Was in der Versammlung besprochen wurde und weitere Informationen zur Situation des Vereins, will sie in einem ausführlichen Pressegespräch am Montag erklären (wir werden berichten). n Der Landesverband: Dass das Gerücht über eine Auflösung des Tierschutzvereins sich weiter verbreitet, liegt aber wohl nicht nur daran, dass es bei der Veranstaltung wie im Brief formuliert "um die "Zukunft und den Fortbestand" des Vereins gehen soll. Nach Informationen des Schwarzwälder Boten wurde der Brief mit der Einladung auch an den Landestierschutzverband Baden-Württemberg weitergeleitet. Und in der Satzung des Tierschutzvereins ist zu lesen: "Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Tierschutzbund-Landesverband Baden-Württemberg".