Die Polizei ermittelte, weil Gebäude in Hausach mit einem „Z“-Zeichen beschmiert wurden. Nun gibt es einen Tatverdächtigen.

Nach den Farbschmierereien mit politischem Hintergrund und der mutmaßlichen Brandstiftung in Hausach hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte beim Amtsgericht Offenburg einen Durchsuchungsbeschluss und nahm die Wohnung eines 49 Jahre alten Mannes unter die Lupe, der in Hausach wohnt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Dabei fanden die Beamten umfangreiche Beweismittel und ein zuvor entwendetes E-Bike. Der 49-jährige Tatverdächtige räumte die Farbschmierereien und den Diebstahl des Fahrrades ein. Ob er auch in Verbindung mit der Brandstiftung steht, wird weiter ermittelt.

Nach mehreren Graffitis mit dem sogenannten Z-Symbol im Schwarzwaldort Hausach hatte die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Das „Z“-Zeichen wurde zunächst von russischen Streitkräften verwendet und steht für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Wandschmierereien waren in der Nacht zum 8. September entdeckt worden. Ein Zeuge hatte laut einer Mitteilung in der Nacht einen Mann gesehen, der eine Gebäudefassade bemalte.

Feuer an der Türe einer Flüchtlingsunterkunft

In der betreffenden Nacht war in der Gemeinde auch ein Brand an der Türe einer Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Das Feuer wurde schnell gelöscht, Menschen wurden nicht verletzt.

Falls der Brandmelder der Unterkunft nicht funktioniert hätte, wären Erwachsene und Kinder in Gefahr gewesen, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Wolfgang Hermann, damals.