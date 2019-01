Hausach "Ich habe die Jahreszeiten vermisst"

Wie haben Sie ihre Freizeit in Mexiko verbracht? Sie hatten ja gehofft, ab und zu Klavier spielen zu können.

Das war etwas schwierig, weil ich in der WG in Puebla kein Klavier hatte. Aber die Familie der Studentin hatte eins und da konnte ich manchmal spielen. Nach der Arbeit bin ich oft in die Stadt gegangen. Außerdem habe ich viel mit anderen Freiwilligen unternommen, aber auch versucht, mit Einheimischen etwas zu machen. Bei meiner Arbeit waren viele Praktikanten in meinem Alter und mit einigen konnte ich echte Freundschaften schließen. Ich bin auch sehr oft ins Kino gegangen, denn das ist in Mexiko im Vergleich zu Deutschland sehr billig. Es kostet 40 Pesos, das sind etwa zwei Euro.

Haben Sie auch neue Hobbys entdeckt?

Ja, ich habe einen Tanzkurz gemacht, und zwar für Salsa und Bachata. Das war sehr lustig. Da bin ich mit ein paar anderen Freiwilligen hingegangen, sonst hätte ich mich wohl nicht getraut, denn die Mexikaner tanzen sehr gut. Denen wird das von klein auf mitgegeben. Da wird auch bei Familientreffen oft getanzt. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht, aber als es in den Fortgeschrittenenkurs ging, habe ich mir gedacht, dass mir die Grundschritte reichen. Aber es hat Spaß gemacht.

Wenn Sie noch einmal nach Mexiko fliegen würden, was würden Sie dort erleben wollen?

Ich würde auf jeden Fall viele neue Orte kennen lernen wollen. Mexiko ist ein riesiges Land, achtmal so groß wie Deutschland. Ein ganzes Jahr war ich dort und ich hatte die Möglichkeit herumzureisen. Ich habe sehr viel gesehen, aber noch längst nicht alles. Und natürlich würde ich auch gerne die Leute wiedersehen.

Und was nicht?

Ich wusste ja, dass ich als Europäerin mit blasser Haut und blonden Haaren in Mexiko auffallen würde. Es war mir manchmal ein bisschen unangenehmn wegen dieses Aussehens anders behandelt zu werden, sei es positiv oder negativ, weil man in einen Club kommt oder weil mehr Geld von einem verlangt wird. Dieses "Anders-behandelt-werden" war manchmal etwas anstrengend. Vor allem, wenn man nicht ernst genommen wurde, weil man die Sprache noch nicht so gut beherrscht.

Was haben Sie am meisten vermisst?

Wie ich vorausgesagt habe das Brot. Es ist schon ein bisschen lustig, in Mexiko habe ich das deutsche Essen vermisst und hier vermisse ich das mexikanische. Und was ich auch noch vermisst habe, waren die Jahreszeiten. Natürlich gibt es auch in Mexiko Jahreszeiten, aber die sind nicht so intensiv wie in Deutschland mit beispielsweise Minusgraden im Winter. Dort gibt es eine Regen- und Trockenzeit und es ist im Winter auch ein bisschen kälter, aber im Vergleich zu hier ist der Unterschied nicht sonderlich groß.

Was machen Sie jetzt?

Ich studiere Sozialwissenschaften in Bochum. Das ist eine Mischung aus Kultur, Politik und Soziologie mit Methodenlehre. In dem Jahr in Mexiko habe ich gemerkt, dass mich das Gesellschaftliche mit allen Faktoren, diedort reinspielen, interessiert. Den Studiengang, wie er meinen Vorstellungen entspricht, gab es so nur in Bochum. Die Fragen stellte Charlotte Reinhard.

"Weltwärts" ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, der von der Bundesregierung gefördert wird. Während ihres Auslandseinsatzes unterstützen die Freiwilligen ein konkretes Entwicklungsprojekt. Sie sind in eine lokale Partnerorganisation eingebunden und unterstützen diese bei ihrer Arbeit. Rund 3500 Freiwillige leisten jedes Jahr mit öffentlicher Förderung an 7000 Orten einen Einsatz. Rund 180 zivilgesellschaftlichen Organisationen entsenden und begleiten die Freiwilligen.