Hausach Hermann: "Haben nichts zu verheimlichen"

Hausach. "Es ist natürlich einfacher, den Haushalt nicht-öffentlich vorzuberaten, dann muss man beispielsweise bei Personalfragen nicht auf den Datenschutz achten", meinte Bürgermeister Wolfgang Hermann, der am Montag seine erste Gemeinderatssitzung leitete. Ansonsten habe aber jeder Bürger das Recht zu sehen, was mit den Geldern passiert. "In den Plädoyers der Fraktionen kann der Weg nicht mehr so einfach verfolgt werden", meinte Hermann und betonte: "Wir haben nichts zu verheimlichen."

"Ich sehe das auch so, dass es Zeit ist, das zu ändern", pflichtete ihm Bernhard Kohmann (SPD) bei, wollte aber auch wissen, wie die Vorberatung zukünftig organisatorisch gehandhabt werden. Fank Breig (CDU) hielt es für sinnvoll, im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) die Vorberatung in einer großen öffentlichen Gemeinderatssitzung abzuhandeln. "Danach könnte man schauen, ob man das aufteilt", sagte er. Außerdem betonte er: "Ich will dem Eindruck entgegenwirken, dass der Grund dafür, dass die Beratungen nicht-öffentlich stattfanden, Angst und Bedenken waren. Es war eben einfacher." Hermann bestätigte Breig, dass es anstatt einer Verwaltungsausschuss- künftig eben eine Ratssitzung geben werde.

Thomas Waldenspuhl (CDU) fragte, ob ein Bürgerhaushalt, wie er in anderen Gemeinden gehandhabt werde, auch etwas für Hausach wäre. Bürgermeister Hermann erklärte, diese hätten unterschiedliche Erfolgsergebnisse gezeigt. "Wenn man das richtig macht, kann das gut laufen, ein Bürgerhaushalt bedeutet aber auch viel Arbeit. Das soll uns jedoch nicht abschrecken", sagte er. Allerdings war er der Meinung, das wegen des NKHR erst einmal nicht anzugehen. Ein Bürgerhaushalt sei dennoch eine gute Anregung für die Zukunft.