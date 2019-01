Hausach "Heime werden zu Ort des Sterbens"

Pflege in Zahlen: Auf Stellwänden hatte Haas einige Zahlen zur örtlichen Pflege zusammengestellt. Demnach beträgt das derzeitige Durchschnittsalter der Bewohner im Heim am Schlossberg 89 Jahre. Vor vier Jahren waren es noch 87 Jahre. Im Schnitt wohnt jeder Senior momentan ein Jahr und drei Monate im Seniorenzentrum bis er stirbt, 2014 waren es noch zwei Jahre und zwei Monate. In der ambulanten Pflege ist der Durchschnittsbewohner 79,25 Jahre alt, in der Tagespflege 85,29 Jahre. "Diese Verschiebung ist politisch gewollt", meinte Haas. "Bewusst oder unbewusst werden die Pflegeheim immer mehr zu Hospizen." Die Heime würden zu einem Ort des Sterbens, was die Belastung für das Personal weiter steigere. Und besser würde es nicht: Betrachte man die Bevölkerungspyramide in Hausach, würde deutlich, dass die zahlenmäßig starken Jahrgänge erst in ein paar Jahren in das Alter kommen, in dem viele Menschen pflegebedürftig werden. "Was passiert dann, wenn wir schon jetzt das Personal knapp ist?", fragte Haas.

Fachkräftemangel: Er sprach in diesem Zuge nicht nur von einem Pflegefachkraftmangel, sondern überhaupt von einem Pflegekraftmangel. Zwar bilde das Seniorenzentrum aus, aber es sei schwierig, gute Azubis zu finden – "und das, obwohl wir Tarif zahlen. Wenn wir das nicht täten, würden wir gar niemanden mehr finden", so Haas. In der ambulanten Pflege sehe es nicht besser aus: "Dass da Anfragen abgelehnt werden, weil kein Personal vorhanden ist, ist mittlerweile leider normal." Bericht eines Betreuers: Heimbeirat Jürgen Bärmann, der als gesetzlicher Betreuer arbeitet, berichtete aus erster Hand von den Problemen, wenn Senioren pflegebedürftig werden. So müsse oft von jetzt auf gleich, zum Beispiel nach einem Oberschenkelhalsbruch, ein Heimplatz gefunden werden "Es ist makaber, aber mittlerweile rufen wir uns gegenseitig an, wenn jemand stirbt, weil dann ein Platz frei wird", erzählte er. Dennoch sei die Arbeit schön. "Man bekommt viel zurück", meinte er. Ausländische Mitarbeiter: Bojan Stevanovic stammt aus Serbien und hat sich bewusst entschieden, nach seiner vierjährigen Ausbildung und fünfjährigem Studium nach Deutschland zu gehen, um dort als Pflegefachkraft zu arbeiten. Mittlerweile ist er im Seniorenzentrum Hausach Bereichsleiter. Er berichtete von seinen Erfahrungen. "Als ich hierher kam, konnte ich kein Deutsch und habe vier Monate lang einen Intensiv-Sprachkurs besucht", erzählte er. Mittlerweile lebte und arbeite auch seine Frau in Deutschland, sein Sohn sei in Offenburg geboren. "Wenn jemand fleißig ist und es schaffen will, dann kann er es", fasste er zusammen. "Ich halte es für wichtig, ausländischen Mitarbeitern die Arbeit hier zu ermöglichen", meinte Fechner.

Attraktivität steigern: "Aber das allein reicht nicht. Der Knackpunkt ist eine bessere Bezahlung, um Pflegeberufe attraktiver zu machen." Aus diesem Grund müssten die Pflegebeiträge steigen, "auch wenn ich dadurch ein paar Wählerstimmen verliere". Dass der Zivildienst abgeschafft worden sei, halte er nach wie vor für keine gute Idee, zumal viele junge Menschen sich früher danach für einen Beruf im sozialen Bereich entschieden hätten. Infrakstruktur: Bürgermeister Wolfgang Hermann spannte den Bogen noch etwas weiter. Der fachkräftemangel beträfe alle Bereiche. Auch die Infrastruktur, Kinderbetreuung und Wohnungslage habe unmittelbaren Einfluss darauf. SPD-Stadtrat Bernhard Kohmann sah im "ungezügelten Kapitalismus" das Grundproblem, der Fechner zu einem Teil zustimmte. "Um die Pflege in Zukunft finanzieren zu können, müssen die starken Schultern mehr tragen als die schwachen", meinte er.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Seniorenzentrums und des fünfjährigen des ambulanten Pflegedienstes Adamo werden in Hausach das ganze Jahr über Veranstaltungen und Vorträge zum Thema Pflege angeboten. So wird Jürgen Bärmann beispielsweise am Donnerstag, 21. Februar, einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht halten. Wir werden die einzelnen Veranstaltungen noch ankündigen.