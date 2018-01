Hausach Heiligabend mit Kakteen bei 25 Grad Celsius

Hausach/Puebla. In der Weihnachtszeit geht es in Mexiko deutlich weniger besinnlich zu als in Deutschland. Hier wird das Fest der Liebe sehr lebhaft mit einem Hauch von Karneval gefeiert. Auch die Weihnachtslieder sind flotter als das deutsche "Stille Nacht, heilige Nacht". Die Straßen sind mit bunten Lichtern dekoriert und auf den Plätzen und in allen Einkaufszentren stehen vollgeschmückte Weihnachtsbäume, deren Lichterketten gefühlt jede Millisekunde 50 Mal die Farbe wechseln.

Typisch mexikanisch in der Vorweihnachtszeit ist die sogenannte "Posada", zu deutsch "Herberge" – eine Weihnachtsfeier, die im Rahmen der Familie, aber auch im Freundeskreis, in den Sportvereinen und ähnlichem gefeiert wird. Bei einer traditionellen "Posada" wird die Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft nachgespielt. Ein Teil der Gruppe steht vor der Eingangstür und stellt die Suchenden dar. Der Gastwirt ist mit seinen Gästen im Haus. Abwechselnd wird mit Kerzen in der Hand gesungen, bis der Gastwirt sich schließlich dazu bereit erklärt, den werdenden Eltern eine Bleibe zu geben.

Was auf einer Posada nicht fehlen darf, ist die Piñata. Eine Piñata ist eine bunte, mit Süßigkeiten und Früchten gefüllte Pappkugel mit neun Zacken. Jede Zacke steht für eine Sünde. Mit verbundenen Augen und einem Stock in der Hand wird versucht, die sich auf und ab bewegende Pinata kaputtzuschlagen. Ich hatte das Glück, gleich auf zwei Posadas eine Piñata zerschlagen zu dürfen, und muss zugeben, dass dieses Spiel das Kind in einem weckt. Ganz gleich, ob die Person in der Mitte noch wild mit dem Stock um sich schlägt oder nicht: Sobald Süßigkeiten in der Mitte liegen, laufen alle gleichzeitig los und versuchen möglichst viele heruntergefallene Süßigkeiten zu ergattern. Ursprünglich kommt die Tradition der Posada von den Azteken, die im Dezember das Kommen des Kriegs- und Sonnengotts Huitzilopochtli feierten. Im Versuch, die Ureinwohner zu bekehren, nutzten die Spanier deren Sitte und passten sie dem christlichen Glauben an.