Hausach Hausacher Narren stimmen sich auf die Fasent ein

Beim "Wunderfitz" ergeben sich 2020 Veränderungen

Laut Burgfrauen-Obfrau Kerstin Rutkowski findet der diesjährige Burgfrauenkaffee am 24. Februar statt. Er sei für die Hausacher ab 70 Jahren gedacht, aber auch jüngere seien natürlich willkommen, erklärte Rutkowski. In Bezug auf die Kinderfasent hatte Zeremonienmeister Uhl noch etwas zu verkünden: "Die Kinderhästräger werden mittendrin oft übersehen. Aus diesem Grund hat der Narrenrat beschlossen, dass die kleinen Spättle ab sofort immer vom Bachhüsle laufen sollen und die kleinen Hansele hinter dem Brezelbaum. Wir wollen den Kleinsten den größtmöglichsten Schutz bieten und den Großen die Gelegenheit, närrisch zu sein."

Daniel Sonntag gab bekannt, dass beim Narrenblatt "Wunderfitz" "alles so wie immer" sei, auch wenn es in diesem Jahr 20 Jahre alt wird und dem in der Ausgabe auch Rechnung getragen werde. Es kostet weiterhin zwei Euro und könne beim Schnurren von den "Blättle" gekauft werden, danach beim Kultur- und Tourismusbüro, beim Glückslädchen, der Metzgerei Decker, Metzgerei Riester, Bäckerei Waidele und dem Raiffeisenmarkt. Allerdings stünden 2020 Veränderungen bevor: "Ich und Sandra Sonntag sind jetzt seit zehn Jahren Chefredakteur und geben den ›Wunderfitz‹ im kommenden Jahr in neue Hände", erklärte Sonntag. Der Bussi-Bussi-Ball soll laut Rößler dieses Mal nicht in der Stadthalle stattfinden, sondern im Narrenkeller. Das Schnurren am 23. Februar wird in acht Gaststätten abgehalten: In der "Blume", "Eiche", "Hechtsberg", "Hirsch", "Ratskeller, "Schloßberg", "Schwabenhans" und "Sonne".

Die Guggemusik trat auf und die Narrenbolizei erklärte, wie man bei ihnen aufgenommen wird. Außerdem gab die Jugendnarrenkapelle Wolfach eine Kostprobe ihres Könnens und auch das Hausacher Jugendgremium leistete einen Beitrag zur Unterhaltung.