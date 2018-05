Hausach Hausacher Feuerwehr rüstet nach

Hausach. Zahlreiche blauuniformierte Feuerwehrleute waren zur Sitzung gekommen, um ihren Kommandanten Sebastian Holloway zu unterstützen, der den Gemeinderäten das überarbeitete Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr bis 2032 vorstellte. Diese nahmen die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.

Für das kommende Jahr ist die Neubeschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 1) für 85 000 Euro geplant. Dieses Fahrzeug würde unter anderem der Beförderung der Einsatzleitung, als Führungsfahrzeug im ABC-Zug Oberes Kinzigtal und zum Mitführen von Einsatzunterlagen dienen, erläuterte Holloway. Und dafür sei es auch dringend notwendig, denn die Feuerwehr müsse eine Menge Unterlagen mit sich führen. Dazu gehörten Einsatzpläne für Industrie und öffentliche Gebäude. Aber auch die Aufzeichnungen für den Außenbereich, in denen die Seitentäler dokumentiert seien, müssten an Bord sein. Hinzu kommen Hydrantenpläne, das Handbuch über gefährliche Güter und die Schlüssel für die Brandmeldeanlagen. "Im ELW gäbe es genug Stauraum dafür, außerdem beleuchtete Arbeitsplätze für die Einsatzleitung", so Holloway.

Wichtige Unterlagen müssen bei Einsätzen mitgeführt werden