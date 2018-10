Hausach Hausacher Ansichten im Hutladen

Hausach. Die Idee, die Fotografien in den Schaufenstern auszustellen, entstand, als Hartmut Märtin vom Kultur- und Tourismusbüro Möglichkeiten suchte, die leer stehenden Häuser an der Hauptstraße aufzuwerten, erzählt Prange. Das Haus in der Hauptstraße sei Gemeindeeigentum und diente vorübergehend der Unterbringung von Asylbewerbern, so Prange. Nun werden die Schaufenster für die Ausstellung genutzt.

Im Archiv des Museums befinden sich rund 1000 alte Ansichtskarten und Ansichten von Hausach.

Fundus ist erweitert worden