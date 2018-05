Hausach Harsche Worte und spitze Zunge

Hausach. "Ich fühl mich sauwohl hier in dem tollen Ambiente", hieß Kohl die Gäste willkommen und bat schon mal um Pardon für sprachliche Ausrutscher. Er benutze eher eine Art Regionalsprache statt lupenreinem alemannisch. Ihm zur Seite standen per Bildwerk auf Leinwand die sympathische Kuh Lisbeth und ihr Schatzi, die Wildsau Willibald. Das tierische Paar verkörpert die alemannische Wesensart und den typischen badischen Humor.

Karikaturen aus Politik, Sport und Prominenz

Die beiden sind auch die Protagonisten seines neuen Cartoon-Buchs: 18 der insgesamt 64 Zeichnungen hatte Kohl mitgebracht – plus gepfefferten Karikaturen aus Politik, Sport und Prominenz. Im ersten Programmteil nahm er die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch das "Ländle". Kohl spielte Gitarre, Lisbeth die Kuhglocke und Willibald das Cello. Das Publikum sang den Refrain des Liedes "Lueg dert ischs Badenerland" nach der Melodie des US-Folksongs "This is your land" begeistert mit. Dabei wurde nicht nur das "Uhrenzügle" bis Triberg besungen, sondern auch Freiburg im "Baugau" und der Dauerstau, der auf den Besucher wartet.