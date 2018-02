Hausach Gutes Jahr für Streit

Rudolf Bischler, der das Familienunternehmen seit 30 Jahren in zweiter Generation leitet, sieht Streit auf einem guten Weg und gibt ein Ziel vor: "Wir müssen Vorreiter in der Bürodienstleistungsbranche werden." Das Potenzial dafür sei vorhanden, ist er sich sicher, und das Wie sei ebenfalls klar: Effizienz, Kreativität und Schnelligkeit bezeichnet Bischler als "überlebensnotwendig in einem hart umkämpften Markt" anlässlich des Jahres-Kickoffs. Dort wurde auch bekanntgegeben, dass die vier Kinder des Geschäftsführers Mitgesellschafter des Unternehmens geworden sind. Streit hat rund 240 Mitarbeiter und bedient die Bereiche Bürobedarf, Bürotechnik und Büroeinrichtung.