Hausach/Gutach-Turm Mit Schrauben gespickte Wurstköder ausgelegt

Wie Recherchen des Schwabos ergaben, handelt es sich bei diesem Tier um Ben, einen achtjährigen Bracken-Mischling. Er ist der Hund von Sabine Kraft und Albrecht Bächle, den Schwiegereltern von Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth. Der hatte, ebenfalls bei Facebook, seiner Wut über den Vorfall Luft gemacht: "Ben und ich sind gute Freunde. Wie krank sind doch manche Menschen?", schrieb er.

Auch Sabine Kraft ist wütend. "Wie kann man so etwas einem hilflosen Wesen antun?", fragt sie sich. Wie sie berichtet, war sie am Montagnachmittag mit ihrem Hund bei der Tannenwaldhalle spazieren, als es passierte. "Ben fand etwas und fraß es, bevor ich reagieren konnte", berichtet sie. Drei Köder landeten im Magen des Hundes. Ein Brechmittel, das der Tierarzt ihm verabreichte, wirkte nicht. Ben musste notoperiert, sein Magen aufgeschnitten werden. Nur so konnten der Veterinär die Schrauben entfernen. "Zum Glück ist Ben in hervorragender körperlicher Verfassung und hat die OP gut überstanden. Aber er ist noch schwach", so Kraft. Heute soll sich entscheiden, wann er wieder nach Hause darf. Dort wird er sehr vermisst. "Er ist so ein freundlicher Hund, will mit jedem gut sein und ist sehr lieb zu unseren Enkelkindern. Einfach ein toller Familienhund", sagt sie.

Zwei Anzeigen eingegangen

Ein weiteres Tier hat nach Informationen des Schwabos etwas mehr Glück gehabt. Nachdem er ein paar der Köder gefressen hatte, konnte der Tierarzt ihn dazu bringen, die gefährlichen Schrauben wieder zu erbrechen.

Bei der Polizei sind laut Polizeipressesprecher Yannik Hilger zwei Anzeigen eingegangen. "Immer wenn Tiere verletzt oder getötet werden, handelt es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz", erklärt er. Allerdings sei zu bedenken, dass auch Wildtiere oder gar Kinder die Köder hätten aufnehmen können. "Dann kommen wir schon in ganz andere Sphären bis zur gefährlichen Körperverletzung", so Hilger. Er warnt: "Das Auslegen von Giftködern ist eine ernste Angelegenheit und kann eine hohe Strafen nach sich ziehen – auch eine Freiheitsstrafe." Die Beamten der Hundeführerstaffel haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten unter Telefon 0781/ 21 42 00 um Hinweise.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres waren in Hausach Köder mit Glasscherben gefunden worden.