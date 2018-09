Hausach Großes Finale mit Spiel und Spaß

Hausach. Und für das große Finale zum Ende des Sommerferienprogramms hat sich das Organisations-Team um Elisabeth Schmider und Kerstin Harter wieder einiges einfallen lassen. "Für Groß und Klein", wie die Organisatoren betonen.

Um 11 Uhr beginnt am kommenden Sonntag die große Sause rund um die Stadthalle. Mit dabei ist in diesem Jahr auch der beliebte Zauberer "Trickobelli". In der Stadthalle wird es auch wieder den Kleinkinderbereich geben. Die Bewirtung – mit Mittagstisch – in der Stadthalle übernimmt der Verein "Wir für Burkina", der Erlös ist somit für Kinder in Afrika bestimmt. Es sei den Veranstaltern wichtig, dass wenn Geld eingenommen wird, es auch für Kinder zur Verfügung stehen soll – ganz nach dem Motto "Von Kindern für Kinder", so Schmider.

Bei den verschiedenen Aktionen habe das Team Wert darauf gelegt, dass Kinder jeden Alters angesprochen werden, so Schmider. So gibt es im Außenbereich verschiedene Stationen des Spielmobils inklusive "Hau den Lukas", eine Hüpfburg und das Jugendrotkreuz ist vor Ort. Zudem gibt es Großbrettspiele, Kinderschminken, Maltische und mehr.