Hausach Griechische Tradition im Fokus

Griechen im Mittelpunkt

In den vergangenen Jahren stand immer eine Bevölkerungsgruppe im Mittelpunkt der Neujahrsserenade. 2017 waren es die Alemannen und so wurden damals mundartliche Gedichte vorgetragen, es wurde von alten Traditionen und Hausacher Originalen erzählt, an die sich so mancher noch erinnern konnte.

Da das Einbacher Jubiläum anstand, überbrachte eine Delegation von dort Gebäck und Schnaps.

Im Anschluss wurde das Europalied gesungen, die "Ode an die Freude".

In diesem Jahr werden die Griechen und ihre Weihnachts- und Neujahrstraditionen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Organisiert hat den griechischen Teil der Neujahrsserenade Georgios Mangoufis, der Löwen-Wirt.

"Wir werden zu viert oder zu fünft über griechische Traditionen berichten, also wie in Griechenland Weihnachten und Neujahr gefeiert wird", erzählt er. Unterstützt wird Mangoufis von einem griechischen Freund aus Nürnberg, der dort in einem griechischen Verein ist. "In Hausach gibt es nicht so viele Griechen", sagt Mangoufis. Es werden griechische Lieder gesungen und Tänze werden aufgeführt.

Und vielleicht entscheidet sich ja schon an diesem Abend, wer im kommenden Jahr Glück haben wird. Mangoufis bringt einen griechischen Kuchen mit und in einem Stück ist eine Münze verborgen. Wer diese findet, wird nach griechischer Tradition im kommenden Jahr Glück haben.

Die Neujahrsserenade wird seit einigen Jahren einer Bevölkerungsgruppe gewidmet. Begonnen hat es mit Italienern, es folgten die Spanier und die Türken. Vor zwei Jahren standen die Portugiesen im Mittelpunkt, 2017 waren es die Alemannen und jetzt sind es die Griechen.