Hausach Gremium sieht keine Werteverluste

Schmutzwasserentgelt: Ebenfalls im Rat beschlossen wurde die Höhe der Schmutzwasserentgelte für die Planperiode 2019 bis 2020. Für den Kubikmeter Schmutzwasser sind in den kommenden zwei Jahren 1,94 Euro zu zahlen, dazu kommen für Niederschlagswasser – welches über die Kanalisation ebenfalls dem Abwassersystem zugeführt wird – 0,13 Euro.

Bezugsgröße für diesen Betrag ist die bebaute oder versiegelte Grundstücksfläche in Quadratmetern. Mit diesem Betrag rangiert Hausach einer Datenerhebung der Stadtkämmerei am untersten Ende im Kinzigtal, der Vergleich ist allerdings hier mit Vorsicht zu betrachten, ergeben sich die kostengünstigen 13 Cent doch mathematisch dadurch, dass die für den Hausacher Anteil am zu "klärenden" Schmutzwasser anfallenden Niederschlagswasserkosten – rechnerisch zehn Prozent der Gesamtkosten – durch die Quadratmeterzahl der in der Industriestadt Hausach bebauten und versiegelten Fläche von etwa 65 Fußballfeldern dividiert wird, in weniger industriell geprägte Kommunen fällt diese Rechnung zwangsläufig deutlich ungünstiger für den Bürger aus.

Die neuen Sätze gelten auch für die Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet Gutach/Hausach, dessen Satzung mitangepasst wurde.

In Sachen Schallschutz kann beim Bebauungsplan "In den Reben" an der bestehenden Schallabschirmung der B33 beziehungsweise des Tunneleingangs nicht nachgebessert werden. Für wirksamen Schutz müsste dieser laut Experten mindestens doppelt so hoch ausgelegt werden, was zu Schallreflektionen und damit zu Wertminderung anderer Grundstücke führen würde. Den Bauträgern wird daher passiver Schallschutz für Balkon und Fenster in den Durchführungsvertrag mit der Stadt vorgeschrieben.