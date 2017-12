Hausach Gesundes Kinzigtal initiiert Innovation

Auch eine Neuerung ist die WhatsApp-Gruppe. "Der Wunsch nach aktueller und individueller Information wird immer größer. Mit diesem Angebot erhalten die Nutzer Hinweise zu neuen Angeboten, Restplätzen und besonderen Aktionen rund um Gesundes Kinzigtal", betont Schillinger.

Um mitzumachen, reicht eine WhatsApp-Nachricht an die Handynummer 0160/4 09 09 02 aus. "Da es eine sogenannte Broadcast-Gruppe ist, bleiben die Teilnehmer unsichtbar", unterstreicht Schillinger. Nur Gesundes Kinzigtal verschicke Gruppen-Nachrichten.

Die Teilnehmer können aber in dem Chat individuelle Fragen stellen und werden beispielsweise über Termine und freie Plätze in den Kursen informiert. Damit werde es Interessierten einfacher gemacht, so Schillinger, die Termine nicht zu verpassen.

Insea-Selbstmanagement

Weiterhin werden die kostenlosen Insea-Selbstmanagementkurse angeboten. Sie sollen chronische Kranke und deren Angehörige im Alltag unterstützen. "Der nächste Kurs mit sechs Einheiten startet am 25. Januar in Hornberg. Weitere Kurse bieten wir in Hausach und Berghaupten an", so Schillinger.

Das Halbjahresprogramm gibt es als Download auf der Website von Gesundes Kinzigtal unter www.gesundes-kinzigtal.de. Die Termine sind im Online-Kalender verfügbar und können direkt gebucht werden. Auf der Internetseite gibt es viele weitere Informationen, auch über Kooperationen von Gesundes Kinzigtal.