Hausach "Gegen-die-Wand-fahren von Sprache"

Hausach. "Schön hab ihr’s hier", antwortete Schmitzer wie aus der Pistole geschossen auf die Frage von Leselenz-Kurator José F.A. Oliver, wie ihm die Zeit im Molerhiisli gefallen habe. Für drei Monate weilte der Gisela-Scherer-Stipendiat im Städtle – bei der Lesung am Sonntag gab er dem Publikum einen Einblick in das, was er während dieser Zeit geschrieben oder zu Ende gebracht hat.

Die Texte des Österreichers leben von ihrer Rhythmik, der Verfremdung von Wörtern und Wiederholungen. Schmitzer gestikulierte wild, musste ein ums andere Mal vom Tisch abrücken, um seinen Worten und dem sich stets wiederholenden Singsang Raum zu verschaffen. "Aus aller tiefster Kehlen aller tiefstem Hängebauch tönt tö tö tööönt es", las Schmitzer mit fester, lauter Stimme beispielsweise aus seinem Werk "1848 – ein Sauen-Sang. Moritat von denen Burschen-schmertzen in drei Teilen" vor. Und die Zuhörer im Rathaussaal mussten ihrerseits aufmerksam zuhören, um den Zitaten und Verweisen auf Musikstücke und Filmsequenzen und "Beschreibigungen ohne Sprachlichdings" zu folgen.

Wann bei ihm ein Gedicht beginne, fragte Oliver den Lyriker in seinem Interview. Ein Gedicht dürfe seiner Meinung nach auch einen Unterhaltungswert haben, so Schmitzer. Es sei für ihn mitnichten das Bedürfnis, dem Leser die Welt zu erklären oder die Kanalisierung von Wut, sondern vielmehr ein bewusstes "Gegen-die-Wand-fahren von Sprache und schauen, was passiert". Ein gutes Gedicht sei demnach nicht als Form zu benennen. "Man kann sich fragen: Erfüllt der Text, was er sich selbst vornimmt?", so Schmitzer. Gesellschaftlich nützliche und nachvollziehbare Kriterien über das, was ein Gedicht ist, sollten immanent sein und nicht in der Form ihrer Zeit verharren. Ein schlechtes Gedicht bleibe hinter seinen ästhetischen Mitteln zurück. Es könne handwerklich gut gemacht, aber inhaltlich komplett verstiegen sein.