Hausach Gebiet "Am Bahnhof" ist alternativlos

Hausach. Die Größenordnung beträgt circa 1600 Quadratmeter. Begründet wird das in der Sitzungsvorlage damit, dass am bisherigen Einzelhandelsstandort die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs nicht mit der gebotenen Nachhaltigkeit gesichert sei. Das liege an der Substanz- und Funktionsschwäche der Immobilien, der unbefriedigend gelösten Freiflächengestaltung und den nachhaltig frustrierenden Bemühungen der Stadt, eine Verbesserung zu erreichen.

Standort ist ausreichend integriert

Der Standort "Am Bahnhof" erscheine hinreichend integriert und bessere Alternativen seien nicht erkennbar.