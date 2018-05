Hausach Gaudi beim Feuerwehrfest

Hausach. "Früher hatten wir bis zu 40 Mannschaften, die an den Start gingen, und heute kriegen wir mit Mühe und Not noch sieben Gruppen zusammen", bedauerte der stellvertretende Kommandant Adrian Stirm auf Nachfrage des Schwabo. In den kommenden Sitzungen soll entschieden werden, wie weiter verfahren wird.

Vergangenen Samstag jedenfalls hatten die teilnehmenden Gruppen viel Spaß am Wettbewerb. Sieben Mannschaften, drei von den Feuerwehren der Region und vier verschiedene Vereine oder Cliquen sind dabei mit Eifer gegeneinander angetreten.

Möglichst viel Wasser soll im Messbecher landen