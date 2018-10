Hausach Gala-Abend mit vielen Höhepunkten

Hausach. Allen Modernitäten zum Trotz, begannen die Musiker im Probenlokal unter der Halle für die Ehrengäste ihr Jubiläum mit zwei Stücken aus dem "Marschbuch". Im zweistündigen oberirdischen Programm genossen alle in den musikalischen Pausen die Moderationskünste des Originals Helmut Dold. Im Interview mit Ehrenmitglied Ottokar Leibing entlockte "de Hämme" dem Klarinettisten Anekdoten aus der Zeit unter Dirigent Nikolaus Nehlig Anfang der 60-er Jahre. Dieser nahm sich Zeit, die Neulinge einige Monate einzeln zu unterrichten. Seit 1963 durchläuft der musikalische Nachwuchs das Vororchester, die Jugendkapelle und die Leistungsprüfungen, um dann als Orchestermusiker in die Hauptkapelle zu kommen.

Leibing erinnerte an die Jubiläen 1968 und 1993 sowie an das Jahr 1987, in dem erstmals Mädchen und Frauen aufgenommen wurden. Alle Vorurteile ("Die verdrehen den Musikern den Kopf", "Die bleiben nur bis sie Kinder bekommen") waren unbegründet. Vier Musikerinnen aus dem Jahr 1987 spielen noch heute aktiv mit.

Dass der Spaß in der Kapelle trotz der Einstufung als "Oberstufenblasorchester" (Bürgermeister Wolfgang Hermann erinnerte in seiner Laudatio an den 1970 mit der pro-musica-Plakette manifestierten Anspruch der Kapelle) nicht zu kurz kommt, bewiesen Harald Eisenmann und Georg Stahl mit ihrer Schnurre (siehe Info).