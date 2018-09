Hausach Fremde Bräuche und türkises Meer

Regelmäßig schrieb sie an die Menschen in der Heimat, und erzählte von ihren Erlebnissen. Mit der Zeit verwandelte sich der ferne Ort in ein neues Zuhause. Die fremden Leute wurden zu Freunden, und Familie. Immer tiefer tauchte das Mädchen in die fremde Kultur ein. Es hörte Musik in der Landessprache, statt Brot gab es Tacos und statt Nutella Avocados.

Die Zeit verging wie im Flug. Charlotte machte sich nach einem Jahr auf den Weg, weg von dem neuen Zuhause, um die Familie und Freunde auf der anderen Seite der Welt wiederzusehen. Sie freute sich auf Fahrrad- oder Zugfahren und besonders auf das gute Brot.

In der alten Heimat war sie überglücklich, die Menschen dort wiederzusehen und genoss das Vertraute. Doch ein Teil von ihr vermisste das ferne Zuhause.

Charlotte Auel bricht demnächst erneut auf und wird in Bochum Sozialwissenschaften studieren. Sie hat sich sehr gefreut, ihre Erfahrungen aus Mexiko mit den Schwabo-Lesern zu teilen.