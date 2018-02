Hausach Fletschinger: "Hausach ist gut weggekommen"

Für 2018 ist laut Lanninger in Hiebsatz von 2400 Festmetern geplant, 400 davon sollen am Kreuzberg, 2000 am Ballenkopf eingeholt werden. In der Jungbestandspflege im Tannenwald sind zwei Hektar vorgesehen, am Ballenkopf solle bei 100 Bäumen eine Wertästung vorgenommen werden.

Im Finanzplan wird im Rahmen der Einnahmen mit Holzerlösen in Höhe von insgesamt 102300 Euro gerechnet; der Großteil davon, nämlich 100 000 Euro davon entfallen auf Holzerlöse. Auf der Ausgabenseite sind 49 000 Euro eingeplant. Am teuersten (20 800 Euro) kommen der Stadt davon die Verwaltung, Steuern und Gebühren zu stehen. Einnahmen und Ausgaben ergeben zusammen ein Betriebsergebnis in Höhe von 53 300 Euro.

Brigitte Salzmann (SPD) fragte, wie das Forstamt gedenke, in Zukunft auf die Extremwettersituationen wie solche Stürme zu reagieren. "Mit einem gut bestellten Betrieb und Mischwäldern", antwortete Lanninger, betonte aber auch: "Verhindern kann man so etwas natürlich nicht."

Der Gemeinderat stimmte dem Betriebsergebnis am Ende einmütig zu.

Die Wertästung ist eine waldbauliche Maßnahme, die der Verbesserung der Holzqualität von Baumstämmen dient. Bei Baumarten, die ihre Totäste nur schlecht abwerfen – vor allem Nadelbäume – werden im jungen Alter im Stammbereich die Äste entfernt, um ein Einwachsen zu verhindern. Ziel ist es, dass später die äußeren zwei Drittel der Stammrolle astfrei sind. Deshalb muss die Maßnahme früh ausgeführt werden, je nach Zieldurchmesser des Baums zum Teil schon bei einem Brusthöhendurchmesser von etwa zehn bis zwölf Zentimetern.