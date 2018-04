Hausach Finanzierung war kein Pappenstiel

So meldete im Oktober 1935 das Einbacher Bürgermeisteramt dem Bezirksamt: "Die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in hiesiger Gemeinde wird vom Bürgermeister Schuler betrieben." Am 11. Mai 1936 berichtete dann Bürgermeister Schuler dem Wolfacher Bezirksamt: "In hiesiger Gemeinde ist eine freiwillige Feuerwehr in Stärke von zwölf Mann bereits gegründet." Das war wohl etwas vollmundig, tatsächlich fand eine Übung mit der Hausacher Feuerwehr statt.