Hausach Feueralarm auf dem Käppelehof

Hausach. Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 18.33 Uhr ein, wie Sebastian Holloway von der Hausacher Wehr dem Schwabo berichtete. "Uns wurde ein Brand in einer Kapelle gemeldet und wir rückten mit vier Fahrzeugen und elf Mann aus", so der Einsatzleiter. Auch in Haslach ging die Meldung ein. Elf Einsatzkräfte und zwei Wagen wurden als Verstärkung geschickt.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, wartete eine Überraschung auf sie. Zwölf Kameraden aus Wolfach waren noch schneller da gewesen – denn sie waren als Gäste im Käppeleberghof und griffen als erstes ein, als ein anderer Gast in das Wirtshaus stürmte und den Brand in der gegenüberliegenden Kapelle meldete.

"Zwischen den Jahren machen wir immer eine Wanderung zum Käppele", berichtete der stellvertretende Kommandant Christian Keller. "Wir kommen gerne hierher und da war es für uns eine Selbstverständlichkeit, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen." Natürlich wussten die ausgebildeten Einsatzkräfte, was zu tun war, aber da sie ohne Geräte und Ausrüstung vor Ort waren, war ein Innenangriff nicht möglich. "Das Wichtigste war also, so schnell wie möglich die Kollegen zu alarmieren", so Keller. "Dann haben wir die Lage sondiert."