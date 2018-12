Hausach Feueralarm auf dem Käppelehof

"Zwischen den Jahren machen wir immer eine Wanderung zum Käppele", berichtete der stellvertretende Kommandant Christian Keller. "Wir kommen gerne hierher und da war es für uns eine Selbstverständlichkeit, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen." Natürlich wussten die ausgebildeten Einsatzkräfte, was zu tun war, aber da sie ohne Geräte und Ausrüstung vor Ort waren, war ein Innenangriff nicht möglich. "Das Wichtigste war also, so schnell wie möglich die Kollegen zu alarmieren", so Keller. "Dann haben wir die Lage sondiert."