Hausach Festwochenende ist ein Gassenfeger

Hausach. Céline Armbruster und Philipp Schmid, das aktuelle Führungsduo KLJB Einbach, hatten mit der aktuellen Mannschaft ein herrliches Festivalgelände mit eigener Behelfsbrücke über den Einbach hergerichtet. Rund um das Zelt waren weitere kleinere Stände gruppiert, zum "Festival" am späten Samstagabend strömten etwa 800 Musikbegeisterte, zu den Klängen der oberschwäbischen Coverband X-Plosive wurde bis spät in die Nacht abgetanzt, zum Gottesdienst am Sonntagmorgen hatten fleißige Helfer alle Spuren der wilden Partynacht schon wieder beseitigt.

Gerhard Koppelstätter ließ es sich nicht nehmen, den Jubiläumsgottesdienst "seiner" KLJB gemeinsam mit seinem Nachfolger Christoph Nobs zu zelebrieren. Bürgermeister Wolfgang Hermann ging in seinem Grußwort auf seine Anfangszeit in Hausach ein, in der ihn insbesondere die KLJB Einbach als eine der großen Unbekannten im Hausacher Vereinsleben neugierig gemacht hatte. "Demokratische Kultur zukunftsfähig halten", "Regionales Leben fördern", "die katholische Kirche positiv erlebbar und gleichermaßen zeit- wie jugendgemäß zu erhalten" – vom Programm der "Katholischen Landjugendbewegung Einbach", so der volle Name des Jubilars, könnte sich so mancher Politiker einiges abschauen, urteilte der Hausacher Schultes abschließend.

Viele weitere Jahre als Träumer, Spinner und Botschafter