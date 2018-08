Hausach Ferienprogramm läuft hervorragend

Neue und bekannte Aktionen im Angebot

Ebenfalls neu im Programm war "Aerial Yoga", also Yoga im Tuch. Dabei lernten die Teilnehmer unter Anleitung von Hilde Armbruster verschiedene Figuren kennen. "Alle waren sehr begeistert", schwärmt Schmider. Beliebt war auch "Jumping Fitness", wo die Kinder auf Trampolinen tanzten und Bewegungsspiele machten.

Und das Ferienprogramm ist noch lange nicht vorbei: In den kommenden beiden Wochen stehen wieder zahlreiche Aktionen an. Für einige Veranstaltungen gibt es auch noch freie Plätze (siehe Info). Nun stehe das Organisationsteam bereits in den Startlöchern für das große Kinderfest, das das Ferienprogramm am Sonntag, 9. September, abschließt, verrät Schmider.

In und um die Stadthalle gibt’s ab 11 Uhr zahlreiche Aktionen. Mit dabei sind unter anderem der Zauberer "Trickobelli", das Jugendrotkreuz Hausach und die Gruppe "Villsvin af Svear", die Armbrustschießen anbietet. "So ist für jede Altersstufe etwas dabei", erklärt Schmider. Bewirtet wird das Kinderfest vom Verein "Wir für Burkina". Mit dem Erlös werden Kinder in Afrika unterstützt. "Das ist uns wichtig: Von Kindern für Kinder", so Schmider.

Für einige Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze: "Am Hühnerhof" am Freitag, 31. August, "Starke Kinder Gesundheitswoche" ab Montag, 3. September, und "Wie kommt die Kartoffel in den Suppe" am Dienstag, 4. September. Anmeldungen sind im Kultur- und Tourismusbüro unter Telefon 07831/79 75 möglich.