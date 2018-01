Hausach "Es gibt nur wenige Stellschrauben"

"Wir haben gewusst, dass wir in Bezug auf die Quadratmeterzahl bereits eher am unteren Level stehen", sagte Bürgermeister Wolfgang Hermann gestern auf Anfrage des Schwabo. Das Raumprogramm könne aus diesem Grund nicht weiter reduziert werden; es erfüllt lediglich die Mindestanforderung gemäß den Vorgaben des Landes.

Auch sonst gebe es insgesamt gesehen leider nur wenige Stellschrauben, mit Hilfe derer sich Kosten reduzieren ließen. "Es sind nur Einsparmöglichkeiten im 100 000er-Bereich möglich", so Hermann.

Durch einige mögliche Modifikationen wie beispielsweise dem Verzicht auf eine Sportausstattung in der Aula, Verzicht auf eine Dachbegrünung oder eine andere Fassadengestaltung kann eine Kostenersparnis zwischen 300 000 und 400 000 Euro erzielt werden. Größter Posten ist dabei eine gegenüber dem Wettbewerbsvorschlag geänderte Fassadengestaltung, die sich unter anderem auch deshalb empfiehlt, da zwischenzeitlich Erfahrungswerte vorliegen, dass sich die im Entwurf vorgesehenen Strickmetallelemente nicht für einen effektiven Sonnenschutz eignen. Die Alternative, eine vertikale Holzverschalung mit Farbelementen, ist über 200 000 Euro günstiger und wird vom Gemeinderat präferiert. Außerdem prüft das Architekturbüro noch verschiedene aus dem Gemeinderat vorgebrachte Anregungen, u.a. ob die Anzahl der Aufzüge reduziert werden oder auf einzelne Treppenaufgänge verzichtet werden kann. Möglicherweise könnten dadurch noch weitere Kosten eingespart werden.

Zwei bis drei Untersuchungen stehen laut Hermann noch aus. "Wir überprüfen jetzt noch, ob sich bei den Treppen und beim Aufzug noch etwas machen lässt", berichtete Hermann gestern. Das sei insofern eine Herausforderung, da die Schule eigentlich barrierefrei werden sollte. Ob und wenn ja, wie viel Geld bei Treppen und Aufzug gespart werden könne, sei noch nicht abzusehen, so der Bürgermeister.

Fördermittel eruieren

Der Rat habe indes zusagt, dass die Architekten weiter planen sollen. Bis das Thema Schulerweiterung auf die Tagesordnung einer öffentlichen Gemeinderatssitzung kommt, soll eine Endplanung stehen. Danach will Hermann dem Regierungspräsidium einen persönlichen Besuch abstatten, um mögliche Fördermittel zu eruieren, denn: "Jeder eingesparte Euro tut Hausach gut", heißt es in der Pressemitteilung.

Auch der Zeitrahmen soll dann abgesteckt werden. Hermann rechnet erst in etwa fünf Jahren mit der Fertigstellung der Schulerweiterung, die in fünf Bauabschnitten erfolgen soll. Immerhin: Bis zum Sommer sollen die Container, in denen momentan einige Klassen unterrichtet werden, verschwunden sein.

Grund für die Verteuerung ist laut Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller die Entwicklung der Schülerzahlen, erklärte dieser im Dezember 2017, als die Kostensteigerung bekannt wurde. Die Zahl, die damals geschätzt wurde und in die Haushalte von 2017 bis 2020 eingeplant wurde, basierte auf einer zweizügigen Klassenführung von der fünften bis zur achten Klasse. Die Schüler der neunten und der zehnten Klassen sollten nach damaligem Stand zur Schule in Wolfach gehen, Die entsprechende Vereinbarung wurde allerdings im April 2017 aufgehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt wird aufgrund der Anmeldezahlen außerdem mit einer dreizügigen Klassenführung geplant und das bis zur einschließlich zehnten Klasse.