Hausach Es geht voran am neuen Schwimmbad

Im Anschluss sollen Teile der Außenwände entfernt und verglast werden – für mehr Helligkeit und "um einen Bezug zur Natur herzustellen", so Hug. Im Außenbereich wurde die Fundamente für den Kran gelegt, der bereits über dem Schwimmbad aufragt. Der Erdaushub wird für die Geländemodulation gebraucht.

Das Hallenbad: Das Schwimmerbecken wurde leer geräumt, der Hubboden entfernt. Angedacht sei, das Becken aufzufüllen und von 1,35 Metern Wassertiefe sachte auf zwei Meter abfallen zu lassen. Im vorderen Bereich, hinter der Wand zum Schwimmerbecken soll der neue Kleinkindbereich entstehen, ebenfalls verglast, aber mit Schiebetüren, die sich zum Wasserspielplatz öffnen lassen. "So kann es im Sommer mit dem Freibad als Einheit genutzt werden", erklärt Hug. Um das Schwimmerbecken herum vergrößert sich der Bereich: Um sechs Meter wird die Gebäudekante nach vorne gezogen, um unter anderem einen Liegebereich einzurichten. Der Dachüberstand über der Glasfront wurde abgesägt. Dort wird ein Fanggerüst montiert, damit das Dach abgerissen werden kann.

Das Freibad: Im Außenbereich wurde an einer einzelnen Bestandsstütze eine Bodenschürfe durchgeführt um vor dem Öffnen der kompletten Baugrube den Fundament- und Bodenaufbau kontrollieren zu können. Der Bestandskeller reiche bei weitem nicht aus, um die gesamte Technik unterzubringen, denn auch die des Freibads soll künftig im Hallenbad untergebracht werden. "So ist es eine Einheit", erklärt Hug.

Der Blick schweift über das große 50-Meter-Becken des Freibads. Statt des großen Beckens wird der Bereich in drei kleinere aufgeteilt, einer davon der Sprungbereich. Denn der Sprungturm bleibt erhalten, wird aber aufgearbeitet. Der Außenbereich falle kaskadenartig vom Hallenbad her ab. Die Hackschnitzelanlage im vorderen Bereich bleibe stehen, das Gebäude werde aber optisch an das Kinzigtalbad angepasst.

B lick in den Keller: Der Keller sei wegen der niedrigen Raumhöhe ein Problem, erklärt Hug. Der angebaute Bereich werde ebenfalls unterkellert, so dass die Raumhöhe dort 4,20 Meter betrage und die neue Technik genug Platz finde.

Im Keller, quasi auf Augenhöhe mit dem Schwimmerbecken, wird auch deutlich, wie der Zahn der Zeit an einem Schwimmbecken nagt. "Die Überlaufrinne des Beckens war nicht mehr ausreichend dimensioniert", erklärt der Schwimmmeister. Diese werde deshalb abgesägt und neu aufgesetzt. Eine Schwachstelle sei der Dehnfugenbereich, durch den Wasser dringen könne.

Dort, wo sich einst das Warmwasserbecken befand, soll ein Treppenaufgang entstehen – einerseits zum Personalbereich, aber auch zur Schwimmbadtechnik. Im hinteren Bereich zudem ein Aufzug für Lasten. "Damit wir nicht immer alles auf den Schultern in den Keller tragen müssen", erklärt Hug und lacht.

"Die Arbeiten auf der Baustelle liegen derzeit im Rahmen", verrät der Schwimmmeister. Und es geht weiter: Die Vergabe von vier weiteren Gewerken steht auf der Tagesordnung der kommenden Versammlung des Zwecksverbands Kinzigtalbad am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr im Hausacher Rathaus.