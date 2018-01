Hausach Erstmals Sommerfest mit Live-Konzert

Hausach/Mitleres Kinzigtal. Im Zuge der Neuwahl wurde Vorstand Alexander Matz im Amt bestätigt, sein bisheriger Stellvertreter Michael Lietzau wurde für drei weitere Jahre als Zuchtwart gewählt. Der Posten des Stellvertreters bleibt vorerst vakant, wobei Lietzau im Bedarfsfall den Verein als Zuchtwart vertritt. Zum ersten Übungswart und Jugendwart wurde Rebecca Matz gewählt, den Posten des zweiten Übungswarts teilen sich Timo Rauber und Michael Welte. Agi- und Sportwarte sind wie bisher Annemarie Sum und Michaela Joos, Schriftwartin bleibt Inge Stulz. Kassenwart Frank Himmelsbach hat sein Amt aus zeitlichen Gründen an Gisela Rehkuh abgegeben, die er im kommenden Jahr begleitend einarbeiten wird. Auf die Wahl von Beisitzern wurde verzichtet. Zu neuen Kassenprüfern wurden Stefanie Armbruster, Manfred Becherer und Nadine Kindler gewählt. Als Delegierte werden Alexander Matz, Timo Rauber und Michael Welte am 25. Februar zur Landesgruppen-Hauptversammlung nach Bretten fahren, ihre Vertreterinnen sind Katharina und Rebecca Matz.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Vereinsvorstand Matz an Übungstage, Seminare und Lehrgänge, Prüfungen und gesellige Termine. "Leider hatten wir im Frühjahr auch wieder einen Einbruch im Vereinsheim zu beklagen", bedauerte Matz. Die Erneuerung der gestohlenen Ablaufrohre sei teuer gewesen. Im Schopf für die Agi-Geräte sei ein Plattenboden verlegt worden, dort stehe dieses Jahr eine Erweiterung an. Die Terrasse am Vereinsheim sei im Sommer abgebeizt, abgestrahlt und mehrfach gestrichen worden, in diesem Jahr stehe die Umrandung als abschließende Arbeit auf der Agenda. Außerdem werde ein Welpen-Platz mit Türen und Zaun erstellt und der restliche Zaun in Teilen ausgebessert oder erneuert.

In seiner Funktion als Ausbildungswart legte Alexander Matz ein letztes Mal Rechenschaft über 50 Übungsstunden und 35 Kurstage ab. Zuchtwart Michael Lietzau berichtete von drei Würfen, die von ihm abgenommen worden waren. Ein Wurf davon wurde von Manfred Becherer aus Mühlenbach aus der eigenen Ortsgruppe mit drei Rüden und zwei Hündinnen gemeldet. Becherer sei außerdem mit der Hündin Greta vom Ebliacker Bühl bei der Körung gewesen. Von den Hundeschauen seien die Züchter Inge Stulz, Becherer und er selbst mit guten Ergebnissen zurückgekommen.