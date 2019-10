Hausach Erneuter Rohrbruch: Tunnel gesperrt

Autofahrer mussten sich gestern durch kilometerlange Staus über die Bundesstraße 33 kämpfen. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch im Hausacher Sommerbergtunnel, der infolgedessen voll gesperrt wurde. Der Verkehr wurde durch die enge Innenstadt Hausachs umgeleitet. Dort rollte der Verkehr zwar, aber äußerst langsam. Gerade an Einfahrten und Kreuzungen stockte er immer wieder, so dass die Autoschlange irgendwann bis nach Haslach reichte. In Richtung Wolfach lief der Verkehr etwas flüssiger. Bis zu 30 Minuten brauchte mancher Fahrer, um Hausach passieren zu können.