Hausach Ein äußerst vielseitiger Künstler

Hausach. Holzschnitzereien, Bleistift-Porträts, Landschaftsmalereien, Werbeplakate und vieles mehr: Dieter Schandrach ist äußerst vielseitig. Und mit dieser Vielseitigkeit will er keinesfalls angeben. "Ich male für mich, nicht für andere. Weil es mich zufrieden macht", sagte der 75-Jährige und betont: "Ich male aus Freude." Diese Freude an der Kunst sowie der Kunstfertigkeit an sich und den verschiedenen Techniken ist seinen Werken anzusehen. Vor allem aber zeugen sie von einer einzigartigen Beobachtungsgabe. Der Künstler selbst bezeichnet diese Fertigkeit als "mit den Augen stehlen". "Das ist ein Motto von jung an", erklärt er.

José F. A. Oliver bezeichnete das Resultat dieser Gabe als "Augenblicke des Innehaltens" oder "Momente des Betrachtens", die sich in drei Aspekte skizzieren ließen. "Da ist erst einmal der erste Augenblick des Innehaltens im Ganzen, wo das Auge, ohne sich im Detail zu versuchen, das Ganze als Neues erfasst. Neu im Sinne einer Neukomposition", so Oliver. "Deine Arbeiten sind ein Fächer unterschiedlicher Wirklichkeiten im Auge deiner Erkenntnisse, wo oft genug ein Ausschnitt für das Ganze steht."

Der zweite Aspekt sei der "Augenblick des Innehaltens im Ausschnitt, der auf das Ganze zwar ebenso schließen lässt, nicht aber alles erfassen möchte", gefolgt vom "Augenblick des Innehaltens in der Bewegung". Damit ließe sich "Konzentrieren auf das, was geschieht" beschreiben, "auf das, was im Akt des Schöpfens selber Wesentliches erfährt", sagte Oliver.