Hausach Ehrungen

Zehn Jahre: Heiko Schmieder, Angelika Schienle, Susan Junker, Raphaela Jehle, Nico Armbruster

Fünf Jahre: Katharina Blum

Hausach. Höhepunkt war die Ehrung engagierter Mitglieder durch Kreisvorsitzenden Jürgen Nowak und Wolfgang Weise, Vorsitzender und Bereitschaftsarzt des OV Hausach.

Unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Hermann wurden die Regularien durchgeführt. Insgesamt 2786 geleistete Dienststunden vermeldete Bereitschaftsleiter Thimo Letzeisen in seinem Jahresbericht 2017. Mit mehr als 1000 Stunden bilden die Sanitätsdienste den Löwenanteil. Größte Einsätze waren der Mountainbike-Cup, der Fastnachtsumzug und die Hexennacht. In dem Zusammenhang betonte Letzeisen die Bedeutsamkeit der Teilnahme an Kursen zur Deeskalation und Selbstverteidigung in kritischen Situationen. Nützt nämlich ersteres nichts mehr, können sich die Helfer notfalls verteidigen. Bei der Hexennacht war laut dem Bereitschaftsleiter bei uneinsichtigen Randalierern das Training von großem Wert.

Den Angriff auf Menschen, die Hilfe leisten, verurteilte der Bürgermeister in seinem Grußwort aufs Schärfste. Er wünsche sich, dass den Helfern mit Respekt begegnet werde und diese Haltung wieder Einzug findet in der Gesellschaft. Hermann, der seit seinem Amtsantritt zum ersten Mal an einer Versammlung des Roten Kreuzes teilnahm, bezeichnete den OV hinsichtlich seines Engagements als "tollen Verein".

Weise stellte in seinem Jahresrückblick fest, dass sich die Wünsche der Bereitschaft in Grenzen hielten. Im Depot sei ein Ordnungssystem eingerichtet worden. Weiterhin wurden fünf Sanitätsrucksäcke und zehn neue Melder gekauft sowie der Mannschaftswagen mit einem Regalausbau aufgerüstet. Sofort beim Wort genommen wurde Weise, als er ankündigte dass er nach beruflichem Rückzug mehr Zeit für die Sanitätsdienste aufbringen könne.

Letzeisen engagierte den Vorsitzenden unverzüglich für den kommenden Muttertagsmarkt. Sehr erfreut zeigt sich Weise über die rege Teilnahme an der jüngsten Blutspendeaktion trotz Grippewelle.

Schatzmeister Markus Harter erläuterte die finanzielle Lage des Vereins, die ausgesprochen solide ist. Erfreuliche Neuigkeiten berichtete auch Vanessa Mayer, Leiterin des Jugendrotkreuzes: Es konnte wieder eine Gruppe der Stufe eins von sechs bis zwölf Jahren eingerichtet werden. Die zahlreichen Aktivitäten des Rot-Kreuz-Nachwuchses machten laut der Ortsjugendleiterin viel Spaß.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung verdienter Mitglieder (siehe Info). Spitzenreiter waren Maria Schmidt und Pompeo de Simeo, die für fünfzig Dienstjahre mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet wurden.