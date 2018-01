Hausach Effektvoll und nah an den Menschen

Hausach . Mit seiner neuen Live-Multivisionsreportage "Nepal – Acht, der Weg hat ein Ziel", die im Rahmen der Eventreihe Kinzigtal Weltweit stattfand, beeindruckte Glogowski die begeisterten Besucher in der voll besetzten Hausacher Stadthalle.

Die Reise von Glogowski, der die Gäste auf Tibetisch begrüßte, hatte ein Ziel und deren Verlauf erwies sich als äußerst packend, spannend und faszinierend. Der Auftrag für den berühmten Fernsehjournalisten Glogowski und seiner acht Mitstreiter lautete bei dieser Tour: Acht tibetische Glückssymbole sollen an den Basislagern von Nepals Achttausendern in eisigen Höhen hinterlegt werden. Es handelte sich dabei um Exemplare, in Form von Kupferplatten, die von Abt Chökyi Nyima Rinpoche gesegnet worden waren.

"Allein für diesen Vortrag bin ich innerhalb von fünf Jahren 16 Mal ins Himalaya-Gebiet gereist", erzählte der aus Friedberg stammende Menschenfotograf, bevor er sein Publikum auf einen abenteuerlichen, aber auch kontemplativen Weg mitnahm. Dieser führte am Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Cho Oyo, Everest, Lothse und Makkalu entlang und endete am fern abgelegenen Achttausendermassiv Kanchenchönga, das an der Grenze zu Sikkim gigantisch gen Himmel ragt.