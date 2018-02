Hausach Duplo-Steine für den Hermann-Turm

Hausach. Hatte Hermann am Schmutzigen Donnerstag noch einen schicken Frack und Zylinder getragen, erschien er am Dienstag in legerer Aufmachung – und zwar in einem schwarzen Anzug mit weißen Sternen.

Sport mit den Burgfrauen

Zwar sollte am nächsten Tag, dem Aschermittwoch, alles vorbei sein, aber in den Narren war noch jede Menge Leben, das die Burgfrauen geschickt hervorzukitzeln wussten. In Sportkleidung ermunterten sie die Anwesenden "jetzt brauchen wir etwas Bewegung" und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis alle bei den Aerobic-Übungen mitmachten, so dass der ganze Sitzungssaal bebte.