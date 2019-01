Hausach "Diskutieren schon lange darüber"

Denn dadurch käme es gerade an den Wochenenden immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Aus diesem Grund soll ein Zonen-Halte-Verbot eingerichtet werden. Das bedeutet, dass das Be- und Entladen für den Lieferverkehr gestattet ist. Damit soll der Betrieb der an der Hauptstraße liegenden Geschäfte nicht beeinträchtigt werden. Diese neue Regelung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.