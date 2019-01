Hausach "Diskutieren schon lange darüber"

Hausach. Seit vielen Jahren ist das Parken auf der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt auf der Haupt- und Eisenbahnstraße erlaubt. Wie Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller auf Anfrage erklärt, besteht diese Regelung seit etwa der Zeit der Tunneleröffnung. Damals sei sie eingeführt worden, damit Auto- und Lastwagenfahrer aufgrund der durch die pakenden Autos entstehenden unterbrochenen Verkehrsflusses eher auf die Umgehungsstraße ausweichen.

Immer wieder Rückstaus und Behinderungen

Da das mittlerweile gelungen ist, auch durch eine entsprechende Beschilderung gerade für den Schwerlastverkehr, will die Stadt Hausach es nicht mehr erlauben, in der Innenstatdt auf der Fahrbahn zu parken. Denn dadurch käme es gerade an den Wochenenden immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Aus diesem Grund soll ein Zonen-Halte-Verbot eingerichtet werden. Das bedeutet, dass das Be- und Entladen für den Lieferverkehr gestattet ist. Damit soll der Betrieb der an der Hauptstraße liegenden Geschäfte nicht beeinträchtigt werden. Diese neue regelung will der Gemeinderat am kommenden Montag, 28. Januar, in einer Sitzung um 19 Uhr beschließen.