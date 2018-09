Hausach Dirigenten prägen die Entwicklung

Chormeister Weiß, Stadtpfarrer Würth und Schwarhans war es zu verdanken, dass es die Kapelle nach dem Zweiten Weltkrieg noch gab. Nikolaus Nehlig übernahm nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft die musikalische Leitung, die er bis 1963 innehatte. In seiner Zeit wurden Uniformen angeschafft. "Wie sehr die Stadtkapelle in den Jahrzehnten seiner Amtszeit und danach musikalisch gewachsen ist und ihre Qualität steigern konnte, das dokumentieren hervorragende Ergebnisse bei Wertungsspielen", heißt es in der Chronik.

Erster Rang in der Oberstufe

1973 wurde Günter Keller für zehn Jahre musikalischer Leiter. 1983 beteiligte sich die Kapelle am Wertungsspiel des Musikverbands Kinzigtal in Wolfach und erlangte den ersten Rang in der Oberstufe. Auf Keller folgt 1983 Heinrich Krämer, der 1985 seine Tätigkeit als Dirigent aufgab. Der ehemalige Geschäftsführer Eugen Jehle, der seit einigen Jahren den Musikverein Kinzigtal leitete, stellte sich als Interims-Dirigent zur Verfügung, damit die Kapelle in Ruhe einen Dirigenten suchen kann. 1987 übernahm Günter Belli die musikalische Leitung. Im selben Jahr durften auch zum ersten Mal Frauen und Mädchen mitspielen. Nachfolger von Günter Belli wurde im Jahr 1997 der Freiburger Posaunist und Musikpädagoge Raphael Janz.

Die Geschichte des Orchesters steht im Mittelpunkt einer Bildershow im Städtischen Museum in Hausach am Sonntag, 30. September. Höhepunkt des Jubiläums ist das Wochenende vom 12. bis 14. Oktober. Start ist die Jubiläumsgala am Freitag. Am Samstag steigt die Partynacht mit "Allgäu-Power" und Sonntag ein Konzert mit "German Brass".