Hausach Digitalisierung soll den Arzt ersetzen

Rettungswagen sollen besser ausgerüstet sein

Kritisch nachgefragt wurde in der Runde, warum der Kreis von den laut Medienberichten Überschüssen in Millionenhöhe nichts für die Gesundheit bereitstelle. "Die Bürger stimmen mit den Füßen ab, was heißt, dass sie in Häuser gehen, wo Spezialisten sind", stellte Jürgen Mohrbacher (Bündnis 90/Die Grünen), Fachkrankenpfleger und im Klinik-Ausschuss des Kreistages, fest. Das Setzen von Schwerpunkten werde die verbleibenden Krankenhäuser kennzeichnen.

Thomas Schneider, Fischerbachs Bürgermeister, merkte an, dass die Zeiten des momentanen Rettungssystems aufgrund der örtlichen großen Entfernungen zu lang sind. "Die Rettungswagen werden in Bälde wie eine Intensivstation ausgelegt", prophezeite Mielich.

Hinsichtlich der Wohnformen für ältere Menschen, auch mit Pflege- und Unterstützungsbedarf, sieht sie in Bürgerbeteiligung den Schlüssel für eine Strukturverände rung. Mit dem Konzept "Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten" sollen die Kommunen bei der Etablierung und Weiterentwicklung von Quartieren vor Ort unterstützt werden. Es braucht laut der Abgeordneten Entscheidungskompetenzen an der Basis, also da, wo die Menschen leben. Das Problem bei der Umsetzung der angestrebten Strategie sei laut Mielich die Finanzierung, die aktuell völlig unklar sei.

Ziel von "Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten" ist die Stärkung von Dorfentwicklung und Stadtteilen. Dazu gehören unter anderem bedarfsgerechte Wohn- und Nahversorgungsangebote sowie wohnortnahe Beratung.