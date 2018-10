Hausach "Die Weltherrschaft der Posaunen"

Hausach. Dabei zeigten die elf Vollblutmusiker in der nach dem eher schwachen Vorverkauf dann doch noch bis auf wenige Restplätze ausverkauften Hausacher Stadthalle eine perfekt aufeinander abgestimmte Mannschaftsleistung. "Beseelte Blechblasklänge, perfekt dosiert in Länge" – Klaus Wallendorfs Moderationen waren wahre komödiantische Schätze und sorgten beim Publikum für Beifallsstürme.

In Bachs wohl berühmtester Fuge in d-Moll ersetzte erwartungsgemäß Tubist Stefan Ambrosius die Orgel, in den hohen Registern hatte das Arrangement dazu ein "horno da cacchia" versteckt, welches Matthias Höfs wunderbar intonierte. Auch zur Ouvertüre zu Verdis Oper "Macht des Schicksals" fiel Wallendorf eine herrlich schräge, die Gewaltorgien so mancher Opernkomponisten persiflierende Moderation ein, dass manch einer im Publikum so einen völlig neuen Zugang zu diesem Opernklassiker bekam. In der Ouvertüre selbst wechselten die Musiker oftmals ihre Instrumente. Mit Ausnahme der großen Tuba hatte jeder mindestens vier weitere Blechblasinstrumente zur Auswahl

Mit "Gabriels Oboe", einer von Ennio Morricone komponierten Filmmelodie, blieb German Brass zunächst noch einmal in Italien, ehe dann für Leonard Bernsteins analoge Liebesgeschichte der "West side story" über den Großen Teich geflogen wurde. Die Melodien "Somewhere" und "America" entwickelten in der German-Brass-Besetzung ihre ganz eigene Magie und entließen das Publikum gut unterhalten in die Pause.