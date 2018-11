Hausach "Die ursprüngliche Idee ist geblieben"

Haben Sie denn auch nach Ihrem Ausscheiden noch Kontakt zum Musicafé gehalten?

Ja. 2007 habe ich einen Gedichtband veröffentlicht und den im Musicafé vorgestellt. 1997 trat ich mit meiner Gruppe "Friedhelm and Friends" auf.

Sie treten am 30. November wieder auf. Was erwartet die Zuhörer?

Eine Art Zeitreise, die wohl auch das eine oder anderem meiner Biografie beinhaltet. Ich habe als zweites Fach ja Französisch unterrichtet. Lange Zeit dachte ich, dass Frankreich später meine neue Heimat würde. Bei den Franzosen gibt es das "deuxième" und das "troisième age". Das "troisième age" bedeutet "das dritte Alter" und bezeichnet auch die Rentnerzeit. Jetzt wurde aus dem "troisième age" die "terceira idade". Im vergangenen Jahr bin ich elfmal nach Portugal gereist und habe mir gesagt, dass ich es in diesem Jahr zwölfmal schaffen muss. Das habe ich auch. Das musikalische Zentrum, was bei dem Konzert sicherlich zum Klingen kommen wird, ist der Fado. Dem bin ich 1996 in Lissabon zum ersten Mal begegnet. 2015 habe ich begonnen, Fado zu singen. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, dass ich selbst damit angefangen habe. 2016 habe ich in Portugal nach Gitarristen gesucht, weil ich den Traum hatte, meinen runden Geburtstag mit einer Fado-Nacht auf einem Weingut im Douro-Tal zu feiern. Inzwischen habe ich meine beiden Gitarristen gefunden und wir haben uns den Traum mit der Fado-Nacht erfüllt. So richtig, noch intensiver, bin ich 2017 nach dieser Feier in den Fado eingestiegen. Seitdem habe ich 36-Mal in Portugal Fado gesungen.

In Hausach werden Sie also Fado zum Besten geben.

Ja, es sind aber auch ein paar englische Balladen dabei. Ende 2010, kurz vor den Weihnachtsferien, als ich wusste, dass ich aus dem Dienst scheiden werde, habe ich in der dritten Stunde "The long and winding Roads" von den Beatles gespielt. Ich wusste, dass ich im Januar nicht wieder kommen werde, die Schüler nicht. Das war damals das letzte Lied und es wird beim Konzert am 30. November das erste sein, sozusagen als Verbindung. Auch deutsche Lieder, die mit dem Alter zu tun haben, werde ich spielen, zum Beispiel "Einmal sehen wir uns wieder". Aus meiner französischen Zeit werden zwei Chansons dabei sein. Und das letzte Lied wird "The greatest Love of all" von Whitney Houston sein. Die Geschichte dazu ist ein bisschen kurios. Ich saß in Portugal an einem Strandcafé und ein Live-Musiker spielte auf der Gitarre. Ein Lied kam mir so bekannt vor. Eine App sagte mir, dass es "The greatest love of all" war. Dann habe ich nach dem Text gegoogelt und war platt. Ich dachte, es handelt von mir, vom Lehrer- und Schülerdasein. Und ich dachte mir, dass dieses Lied eigentlich jeder Lehrer anhören sollte, bevor er den Dienst antritt.

Sie kennen das Musicafé von Anfang an. Wie hat es sich im Lauf der Jahre verändert?

Es wird weniger Jazz gespielt, sondern, ich will nicht sagen mehr Popmusik, aber es gibt mehr Liederabende – und mehr Theater, zumindest von kleineren Formationen, die nicht viel Platz brauchen. Die ursprüngliche Idee von damals, Kleinkunst ins Tal zu bringen, ist aber geblieben. Die Fragen stellte Charlotte Reinhard.

Der Fado ist ein portugiesischer Musikstil und Vortragsgenre, das vor allem in den Städten Lissabon und Coimbra beheimatet ist. Werke dieses Stils handeln meist von unglücklicher Liebe, sozialen Missständen, vergangenen Zeiten oder der Sehnsucht nach besseren Zeiten, und vor allem von der "saudade", dem Weltschmerz. Der Fado enthält unter anderem arabische Elemente, viele Tonhöhensprünge, bevorzugt Mollmelodien und drückt jenes Gefühlsleben aus, das die Portugiesen miteinander verbindet.